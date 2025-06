PSG ‍: Barcola menace Luis Enrique de quitter Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très apprécié au PSG malgré un statut de joker en fin de saison, Bradley Barcola est aussi très convoité. L’international français pourrait demandé à partir si son temps de jeu continue de baisser dans la capitale.

Auteur de 21 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025, Bradley Barcola a été l’un des hommes forts du Paris Saint-Germain. La deuxième partie de saison a toutefois été plus difficile pour l’attaquant formé à l’OL, victime principale de l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia puis de l’éclosion sensationnelle de Désiré Doué. Remplaçant en finale de Ligue des Champions, l’international français a vu son temps de jeu chuter depuis le mois de janvier. Un déclassement qui donne des idées au Bayern Munich mais aussi à Liverpool.

100 ME pour Barcola, le Bayern répond au PSG https://t.co/4JU8VBCwzK — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2025

Selon les informations de The Sun, les Reds ont rejoint le club bavarois dans la course à la signature de Bradley Barcola. Et si le PSG a fermé la porte au départ de son ailier, sauf offre mirobolante à plus de 100 millions d’euros, rien n’est encore définitif dans ce dossier où la voix du joueur pourrait peser lourd. A ce propos justement, le tabloïd anglais affirme que Bradley Barcola a été déçu de voir son temps de jeu chuter aussi drastiquement ces derniers mois. Son nouveau statut de joker de luxe ne lui convient clairement pas, et une discussion pourrait être nécessaire avec Luis Enrique afin de tirer les choses au clair dans l’optique de la saison prochaine.

Barcola met la pression au PSG

Concrètement, l’ancien attaquant de l’OL pourrait envisager un départ si son rôle n’évolue pas à Paris dans les semaines à venir, ce qui ferait alors le bonheur du Bayern Munich et de Liverpool. Au technicien espagnol de rassurer son joueur, qu’il considère toujours comme un élément très fort de son groupe et qu’il souhaite absolument conserver la saison prochaine. Le PSG va en tout cas devoir gérer un dossier difficile et inattendu lors de ce mercato estival, en gérant les états d’âme de Bradley Barcola, tout en sachant que l’attaquant de 22 ans croule sous les intérêts de géants européens.