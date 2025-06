PSG ‍: Barcola au Bayern, l'offre folle de Munich

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Bayern Munich souhaite profiter de ce mercato pour se renforcer et redevenir un candidat sérieux à la Ligue des champions. Les Allemands sont prêts à faire une offre au PSG pour Bradley Barcola.

Les dirigeants du Bayern ont constaté que le Paris Saint-Germain avait réussi cette saison à prouver à toute l'Europe que la jeunesse pouvait triompher des clubs les expérimentés et sur le papier plus solides. Au sein de l'effectif de Luis Enrique, il y a un joueur qui a tapé dans l'oeil de Vincent Kompany, c'est Bradley Barcola. Ayant constaté que ce dernier n'était pas titulaire lors de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter, et qu'il y avait donc peut-être un coup à tenter, les dirigeants du Bayern sont prêts à passer à l'action. Florian Plettenberg, le célèbre journaliste allemand de Sky Sports Allemagne, révèle que même si ce transfert n'est pas gagné d'avance, Munich va tenter sa chance en faisant une grosse offre au Paris Saint-Germain pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais.

Bradley Barcola avec Harry Kane à Munich ?

🚨🔴 EXCL | Bradley #Barcola is FC Bayern’s top target in their search for a high-profile left winger!



Difficult to realise, but Bayern are actively exploring a potential transfer of the 22 y/o Frenchman.



If a move for Barcola proves impossible, Nico #Williams is the top… pic.twitter.com/Ay8X00XTSD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 9, 2025

Le Bayern Munich espère surtout que le Paris Saint-Germain fera signer Maghnes Akliouche, ce qui serait forcément un concurrent de plus pour Bradley Barcola, qui doit déjà composer avec la concurrence de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Si c'est le cas, alors les champions d'Allemagne pensent avoir des arguments à proposer à Barcola, notamment en lui assurant une concurrence moindre du côté de Munich qu'au PSG. Cependant, Florian Plettenberg admet que la signature de l'international tricolore de 22 ans est très loin d'être acquise, et que si cela ne se fait pas avec Bradley Barcola, alors les dirigeants allemands ont déjà d'autres pistes. Nico Williams serait le choix numéro 2 devant Mitoma, Leao et Gakpo.

A quelques jours de l'ouverture du Mondial des clubs, auquel le PSG et le Bayern Munich participent, la performance de Bradley Barcola avec Paris sera évidemment regardé de près par Max Eberl, le directeur sportif du club allemand. Cependant, le prix de Barcola est estimé à 70 millions d'euros, et Nasser Al-Khelaifi n'a aucune raison de brader un joueur sur lequel Luis Enrique compte beaucoup et qui a encore trois ans de contrat.