PSG : Barcelone un bon tirage ? Paris s'agace !

Sitôt la première place de sa poule en poche, le Paris SG a été fixé sur son avenir européen.

En 1/8e de finale au mois de février et mars prochain, le club de la capitale retrouvera le FC Barcelone. Une confrontation qui fait bien évidemment penser à la « remontada », même si il est légitime de souligner que les choses ont beaucoup changé depuis, et que le rapport de force s’est même inversé. Le Barça fait moins peur en Europe, semble très loin de pouvoir reconquérir un titre suprême, et Lionel Messi, toujours capable d’exploit, n’est plus aussi vif, et plus aussi bien entouré également. On parle même plus de son départ en fin de saison, que de sa capacité à continuer à battre des records. Néanmoins, alors que le PSG pouvait tomber sur des équipes un cran en-dessous comme la Lazio, Porto, l’Atalanta ou Séville, du côté de Thomas Tuchel, on refuse de se gargariser d’avoir à nouveau le FC Barcelone sur sa route. C’est ce qu’a bien fait comprendre son adjoint Zsolt Löw, dans un entretien accordé au média hongrois Index.

« La vérité est que nous n’avons pas rêvé du FC Barcelone, même s’ils ne sont pas actuellement en pleine forme. Nous aurions pu avoir un adversaire plus facile. Barcelone a un passé, une habitude et des joueurs incroyables qui peuvent faire des performances sensationnelles à tout moment, surtout en Ligue des Champions », a prévenu l’adjoint hongrois de Thomas Tuchel, persuadé que le FC Barcelone est un géant qui somnole encore cette saison, mais que son visage pourrait être totalement différent en début d’année prochaine.