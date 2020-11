PSG : Barcelone ? Séville ? Bernat vote Paris !

Dans : PSG.

Gravement blessé, Juan Bernat sera en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Paris Saint-Germain.

Pour rappel, le défenseur espagnol de 27 ans a été victime d’une rupture des ligaments croisés en début de saison. Avant cette grave blessure, la tendance n’était pas spécialement à une prolongation de contrat pour Juan Bernat, lequel semblait assez gourmand financièrement. Une brèche dans laquelle deux cadors espagnols souhaitaient s’immiscer puisque le nom de Juan Bernat a notamment été associé au FC Séville ou encore au FC Barcelone. Toutefois, le discours du défenseur parisien a évolué ces dernières semaines. Questionné par l’AFP, Juan Bernat a effectivement indiqué que sa priorité était de prolonger dans la capitale française, bien qu’aucun accord n’ait été trouvé.

« Est-ce que je veux prolonger ? Oui, oui. Nous parlons du contrat, les négociations sont ouvertes, mais pour l'heure rien n'est fait. Mais je crois qu'elles aboutiront. J'ai toujours dit que j'étais très content à Paris, je veux rester de nombreuses années ici. Mais c'est vrai aussi que j'aimerais rejouer un jour, je ne sais pas quand, en Liga. C'est le championnat de mon pays et je n'ai pas pu beaucoup en profiter. Tuchel ? Je m'entends très bien avec lui. Il me parle un peu en allemand, avec ce que j'ai appris quand j'étais au Bayern. C'est lui qui a réclamé que je vienne ici, il m'a beaucoup fait confiance dès le début, et j'essaie de le lui rendre sur le terrain » a indiqué Juan Bernat, lequel ne verrait plus d’un si mauvais œil que cela une prolongation au Paris Saint-Germain. A croire que sa grave blessure lui a permis de réfléchir sur la suite à donner à sa carrière. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi..