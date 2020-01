PSG : Barcelone le drague, Neymar donne l’avantage au Qatar !

Dans : PSG.

Tout proche de rejoindre le FC Barcelone il y a cinq mois, Neymar devrait faire l’objet d’une nouvelle offensive catalane lors du prochain mercato estival.

Et pour cause, le club catalan rencontre de sérieux soucis offensifs cette saison, symbolisés par la mauvaise adaptation d’Antoine Griezmann. Un retour de Neymar pourrait résoudre une partie des maux barcelonais, et offrir à Lionel Messi un véritable allié dans le secteur offensif. Néanmoins, Don Balon affirme en ce milieu de semaine que Neymar n’est plus autant emballé que l’été dernier par la perspective de signer son grand retour au Camp Nou.

Effectivement, l’international auriverde, très au courant des moindres mouvements en interne à Barcelone, n'est pas très excité par la direction prise par le FC Barcelone avec son nouvel entraîneur Quique Setien, lequel a remplacé Ernesto Valverde. Ainsi, Neymar réfléchirait de plus en plus sérieusement à la possibilité d’accepter une éventuelle proposition de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain. Un scénario qui risque de prendre de l’ampleur à la fin du mercato hivernal, Leonardo ayant indiqué après la victoire parisienne face au FC Lorient en 16es de finale de la Coupe de France qu’il attaquerait les dossiers des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé en février. Le média indique par ailleurs qu’en cas de signature d’un nouveau bail dans la capitale française, Neymar a de grandes chances de devenir le deuxième joueur le mieux payé de la planète derrière Lionel Messi.