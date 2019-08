PSG : Neymar recruté en 2020, c'est le plan B du Barça !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le Paris Saint-Germain et Barcelone ont beau négocier depuis plusieurs semaines, rien n’y fait. Il semble à l’heure actuelle impossible de trouver un accord satisfaisant les deux parties pour le transfert de Neymar. Confronté à un manque de liquidités important suite au transfert d’Antoine Griezmann en provenance de l’Atlético de Madrid, le Barça ne peut pas offrir au PSG ce qu’il réclame. C’est ainsi que selon les informations récoltées par le Mundo Deportivo, il est de plus en plus probable qu’aucun deal ne soit conclu d’ici le 2 septembre, date de la fin officielle du mercato.

Mais pour le média catalan, le FC Barcelone ne va pas renoncer définitivement à Neymar pour autant. En effet, aussi improbable que cela puisse paraître, le quotidien affirme que le champion d’Espagne en titre a d’ores et déjà planifié de revenir à la charge l’été prochain, avec une grosse somme en cash afin de faire, cette fois, céder Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Reste maintenant à voir si cette information signifie que Barcelone a renoncé au recrutement de Neymar à l’été 2019, alors qu’une délégation catalane est ce mardi à Paris pour négocier avec l’état-major du PSG. Au cas où sur un malentendu, un accord soit (enfin) trouvé, deux mois plus tard…