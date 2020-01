PSG : Barcelone est en crise, Neymar s'en mêle !

Dans : PSG.

Dans les prochaines heures, le FC Barcelone pourrait bien annoncer le départ de son entraîneur Ernesto Valverde, lequel est plus isolé que jamais dans le vestiaire.

Ce week-end, le club catalan pensait tenir le successeur de l’ancien coach de Bilbao en la personne de Xavi, mais la légende catalane a refusé le poste. Après un second refus, celui de Ronald Koeman, c’est désormais Mauricio Pochettino qui tient la corde. En attendant que la situation soit officiellement clarifiée, le désordre règne à Barcelone. Et après le spectaculaire match nul entre le PSG et Monaco dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (3-3), Neymar s’est mêlé de la crise au Barça.

Pour l’ancien attaquant du club blaugrana, il est bien évident que Xavi représente la meilleure option. Problème, l’actuel entraîneur d’Al-Sadd au Qatar refuse de lâcher son poste en cours de saison, même pour un club aussi cher à son cœur que Barcelone. « Xavi, c’était un joueur exceptionnel. Et je crois que comme entraîneur, il est bien aussi. S’il doit entraîner le Barça, c’est une chance pour le Barça. C’est une grande personne. J’ai eu le plaisir de jouer avec lui. Je lui souhaite le meilleur » a assuré Neymar, dont les rumeurs d’un retour au Barça continuent par ailleurs de fleurir dans l’optique du mercato estival. Reste que pour l’heure, l’actuel leader du championnat espagnol, à égalité de points avec le Real Madrid, a des soucis plus urgents à gérer.