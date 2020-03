PSG : Barcelone en PLS, Neymar ne veut pas partir !

Dans : PSG.

Un an après l’échec des négociations avec le PSG, la direction du FC Barcelone rêve de rapatrier Neymar lors du prochain mercato.

Pour financer le transfert de Neymar dès le prochain mercato, Barcelone est prêt à céder Antoine Griezmann, un an seulement après son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid. Ce week-end, le quotidien Sport était très clair, indiquant que « Griezmann est sur le marché » et que Barcelone est prêt à perdre de l’argent avec le champion du monde français en le vendant pour seulement 100 ME. Cela prouve la détermination de Barcelone dans l’optique de recruter Neymar. Mais vraisemblablement, il sera très délicat pour ne pas dire impossible pour le champion d’Espagne en titre de boucler le transfert du meneur de jeu du PSG.

Déjà, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seront toujours très gourmands avec un joueur dont le contrat court jusqu’en juin 2022, et qui n’a pas encore donné la pleine mesure de son talent au PSG. Mais surtout, la volonté du Brésilien n’est pas encore très claire pour le moment. En Espagne, certains journaux évoquent régulièrement son envie de revenir à Barcelone. Les informations de l’insider Abdellah Boulma ne vont pas dans ce sens. Selon lui, Neymar n’a jamais indiqué aux dirigeants du PSG qu’il souhaitait partir à l’issue de la saison. « L’information qui circule selon laquelle Neymar souhaitait quitter le PSG pour rejoindre les rangs de Barcelone l’été prochain est totalement fausse » a indiqué l’insider sur son compte Twitter. Reste maintenant à voir si le n°10 de Paris changera d’avis en cas d’offre officielle de Barcelone. Mais afin que cette offre arrive sur le bureau du PSG, il est indispensable pour Barcelone de vendre au moins un joueur à forte valeur marchande : Griezmann, Dembélé ou Coutinho par exemple…