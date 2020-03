Barcelone : Griezmann à vendre, la révélation choc !

Dans : Liga.

Arrivé au FC Barcelone lors du mercato 2019, Antoine Griezmann a connu des hauts et des bas, son entente avec Lionel Messi ne sautant pas aux yeux. Au point que le Barça pourrait le vendre ou l'échanger.

Débarqué au Barça en provenance de l’Atlético Madrid pour 120ME lors du marché des transferts de l’été 2019, dans des circonstances compliquées puisqu’un an avant il avait refusé de quitter les Colchoneros après un feuilleton tragi-comique en plein Mondial, Antoine Griezmann n’a pas totalement convaincu du côté du Barça. Alors que l’on attendait énormément de l’association de l’attaquant tricolore avec Lionel Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé, tout cela n’a pas fonctionné, Antoine Griezmann ayant visiblement beaucoup de mal à s'entendre tactiquement et techniquement avec Léo Messi, lequel fait évidemment la pluie et le beau temps au sein du FC Barcelone.

Et ce dimanche, le quotidien sportif catalan Sport est très clair, Antoine Griezmann quittera le Barça si Josep Maria Bartomeu reçoit une offre valable ou trouve une solution pour échanger convenablement le champion du monde français. « Griezmann est sur le marché. Le Barça pourrait chercher une porte de sortie pour le joueur français afin de tenter de récupérer une partie de l’investissement réalisé l’été dernier. Aucune option n'est exclue, un transfert, un échange et même qu’il reste au club », explique le média, qui n’est pas loin de penser que cela pourrait coller avec le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un deal pour faire revenir Neymar. Un échange régulièrement suggéré, et cela même si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne semblent pas réellement vouloir entendre parler, car il n'est pas certain que l'association Griezmann-Mbappé sera plus efficace.