PSG : Neymar contre Dembélé, le Barça veut rouler l’Emir

Bien conscient que son effectif est vieillissant, notamment dans le secteur offensif avec Lionel Messi et Luis Suarez, le FC Barcelone souhaite recruter Neymar et Lautaro Martinez au mercato.

Pour s’attacher les services du meneur de jeu du PSG et du buteur de l’Inter Milan, l’actuel leader de la Liga espagnole va devoir se montrer très convaincant… et très riche. Car aussi bien le Brésilien que l’Argentin sont estimés à plus de 100 ME par leur club respectif. C’est ainsi que pour faire baisser la facture finale, Barcelone envisage très sérieusement d’avoir recours à des échanges de joueurs, indique à nouveau le Mundo Deportivo ce jeudi. Dans le cadre du transfert de Neymar, le club blaugrana serait notamment prêt à mettre dans la balance un certain Ousmane Dembélé.

Mercredi, c’est le nom de Philippe Coutinho qui était évoqué mais selon les dernières informations parues en Espagne, le Brésilien aurait plus de chances de revenir en Premier League après ses très belles performances à Liverpool entre 2013 et 2018, avant sa signature au FC Barcelone contre 145 ME. Raison pour laquelle, selon le média espagnol, la direction catalane envisagerait sérieusement de proposer au PSG un deal incluant Ousmane Dembélé. En interne à Paris, le champion du monde 2018 est très apprécié, notamment par Nasser Al-Khelaïfi et certains cadres du vestiaire comme Kylian Mbappé ou Presnel Kimpembe. Toutefois, son manque de professionnalisme et ses blessures à répétition semblent être deux freins trop importants pour voir le PSG accepter de sacrifier Neymar en échange de Dembélé. Par ailleurs, Mundo Deportivo indique également que Barcelone sera prêt à faire l’effort d’inclure un second joueur pour convaincre le Paris SG. Dans cette optique, les noms d’Ivan Rakitic et d’Arturo Vidal reviennent comme des serpents de mer…