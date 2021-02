PSG : Barça-Paris-Barça, ce joueur les rend fous

Dans : PSG.

A l’approche du match entre le FC Barcelone et le Paris SG ce mardi soir en Ligue des Champions, la parole est enfin donnée au sportif avec cette confrontation très attendue.

Il y a toutefois un joueur parisien qui pense déjà à son avenir contractuel, et va forcément suivre ce match de près. Il s’agit de Kais Ruiz-Atil, qui est nettement descendu dans la hiérarchie des remplaçants du PSG avec le changement d’entraineur, Mauricio Pochettino ne semblant pas vraiment compter sur lui pour les prochains mois. Le jeune milieu de terrain en a pris note, et a cessé toutes les discussions sur une éventuelle prolongation. Résultat, il sera en fin de contrat au mois de juin, et compte bien vider son casier dès qu’il le peut. La presse anglaise l’annonçait assez logiquement du côté de Chelsea, où Thomas Tuchel l’apprécie.

Mais ce mardi, France Football révèle que le FC Barcelone compte bien récupérer celui qui était passé par son centre de formation entre 2009 et 2015. Le club catalan rêve de faire un coup double en récupérant gratuitement un joueur du PSG, tout en faisant venir un élément qui possède un certain potentiel, même s’il a parfois eu du mal à se montrer consistant lors de ses premiers matchs sous le maillot parisien. Néanmoins, Kais Ruiz-Atil intéresse clairement du beau monde, et ne fait plus du tout de son avenir au Paris SG une issue possible. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auraient quasiment déjà lâché l’affaire, après avoir pourtant négocié de longs mois avec son entourage au début de la saison.