Barça-PSG : Al-Khelaïfi insulté à Barcelone

Présent à Barcelone avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a été pris à partie par un groupe de supporters du Barça.

Après des semaines d'attente, le Paris Saint-Germain s'apprête à affronter mardi soir au Camp Nou le FC Barcelone, son meilleur ennemi, à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Depuis de nombreuses années maintenant, des tensions existent entre les deux clubs. Entre transfert de Neymar, tentatives de négociations avec Marquinhos et Verratti, Remontada... L'ambiance est loin d'être au beau fixe entre Barcelonais et Parisiens ! Une rivalité encore plus exacerbée depuis l'intérêt non dissimulé du PSG pour Lionel Messi, en fin de contrat à la fin de la saison avec le Barça. Une communication jugée honteuse par les Catalans, qui réclament qu'on laisse leur capitaine tranquille.

C'est dans ce climat tendu que les deux équipes vont s'affronter mardi soir, en étant toutes les deux décimées par les blessures. Rappelons que pour ce match, des joueurs comme Neymar, Di Maria, Ansu Fati, Piqué ou Coutinho sont forfaits. Les Parisiens ont rejoint Barcelone, sans Neymar blessé mais avec Marco Verratti. Nasser Al-Khelaïfi fait évidemment partie du voyage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le président parisien a pu lui-même découvrir la tension qui existe chez les supporters du Barça autour du dossier Lionel Messi. Alors qu'il quittait sa voiture pour se rendre à l'hôtel où le Paris Saint-Germain est hébergé, le dirigeant qatar a été insulté par des fans catalans qui pensent que c'est NAK et lui seul qui a fait tourner la tête à Lionel Messi. « Lâchez Messi, voleur » ont lancé des supporters sur des images rapportées par La Cope. Une chose est sûre, le match est déjà lancé. Espérons qu'au-delà de ces images regrettables, le spectacle sera présent sur le terrain pour cette superbe affiche.