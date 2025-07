PSG ‍: Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi prêt à faire un scandale

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi a décidé de trancher dans le débat du Ballon d'Or et il ne fait aucun doute à ses yeux que c'est Ousmane Dembélé qui doit l'avoir. Point final.

A la veille du match face au Bayern Munich, Nasser Al-Khelaïfi a effectué une prise de parole musclée en ce qui concerne le Ballon d’Or. Quand Luis Enrique n’a eu de cesse de mettre en avant les qualités collectives, le président qatari a décidé qu’il ne fallait tout de même pas trop tergiverser et que le Ballon d’Or devrait revenir cet automne à Ousmane Dembélé pour sa saison avec le PSG. Le boss du club de la capitale craint probablement que les voix ne se dispersent entre les joueurs parisiens, car Vitinha a bluffé tout le monde ces dernières semaines, pendant que l’international français était blessé et avait marqué aussi un peu le coup dans les derniers matchs.

« S'il ne gagne pas, il y a un problème »

🗣️ | Nasser al-Khelaïfi : « Si Dembélé ne gagne pas, il y a un problème au Ballon d’Or ! » 🫢👀 #FIFACWC #PSG



Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, il n’y a aucun doute possible et tout autre résultat que le triomphe d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or serait un scandale. « Vu la saison qu'il a fait, une saison magnifique, aucun doute qu'il gagne le Ballon d'or. S'il ne gagne pas, il y a un problème. Il a tout fait. C'est sûr que c'est important pour le club. Mais le plus important c'est que tout le monde joue pour l’équipe », a livré le boss du PSG, persuadé qu’il n’y a aucun suspense possible pour cette récompense. Ce sera aux votants de décider, mais pour ceux qui se demandaient si le PSG allait favoriser l’un de ses joueurs, la réponse est trouvée avec cette prise de parole musclée de la part de son plus haut dirigeant.