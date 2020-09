PSG : Bakayoko à Paris, affaire conclue pour 30 ME ?

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu défensif, le Paris Saint-Germain est intéressé par Jorginho, mais également par Tiémoué Bakayoko.

Dimanche après-midi, Téléfoot a révélé que le champion de France en titre avait soumis une première proposition aux Bleus pour attirer Jorginho sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais ce dossier est délicat pour le PSG, qui accuse un retard conséquent sur Arsenal, autre candidat à la signature de l’international italien. Si l’ex-maestro de Naples venait à s’engager chez les Gunners, alors le Paris Saint-Germain pourrait définitivement opter pour Tiémoué Bakayoko. D’autant plus que les négociations avec Chelsea avancent bien plus vite pour l’ancien milieu défensif de l’AS Monaco, selon les informations glanées par Paris Fans.

Le média croit savoir qu’un accord est tout proche d’être trouvé entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux de Chelsea pour le transfert définitif de l’international français. Un prêt payant à hauteur de 7 ME est évoqué, avec une option d’achat à 16 ME et des bonus pouvant aller jusqu’à 8 ME. Au total, ce transfert pourrait coûter 30 ME au Paris Saint-Germain, une somme qui reste correcte au vu de l’inflation des prix sur le marché des transferts ces dernières années, pour un joueur d’une telle qualité. Car rappelons que Tiémoué Bakayoko, champion de France avec Monaco en 2017, reste sur une excellente saison de Ligue 1 en prêt sur le Rocher. Reste maintenant à voir si un accord définitif sera trouvé entre Leonardo et l’entourage de Bakayoko, qui était également en négociations avec l’AC Milan depuis le début du mercato. Mais vraisemblablement, la porte du club lombard semble se fermer pour le milieu défensif de 26 ans, qui verra sans aucun doute d’un bon œil la possibilité de rebondir au PSG…