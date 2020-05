PSG : Bakayoko veut signer à Paris, il y a un problème

Dans : PSG.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé à Monaco, Tiémoué Bakayoko souhaite signer au Paris Saint-Germain cet été. Les dirigeants du PSG ont eux tranché dans ce dossier.

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2020, Tiémoué Bakayoko a été prêté cette saison à l’AS Monaco avec une option d’achat de 42ME. Mais du côté de la Principauté, même si on a apprécié les prestations du milieu de terrain, on n’est pas en mesure de payer la somme demandée par le club londonien pour le conserver, et Tiémoué Bakayoko va donc reprendre le chemin de Chelsea cet été. Un retour en Angleterre qui n’emballe pas l’international tricolore de 25 ans, lequel aurait un désir très fort pour la suite de sa carrière, à savoir jouer pour le club de sa ville natale, le Paris Saint-Germain. Et selon Le Parisien, le milieu défensif pense que cela peut se faire dès cet été, même si un retour en Italie est également évoqué.

« Le joueur et son agent possèdent une idée : essayer de convaincre le club de la capitale, qui souhaite se renforcer dans ce domaine », explique Dominique Sévérac, qui précise que Tiémoué Bakayoko estime que dans ce secteur de jeu le Paris Saint-Germain n’a pas encore trouvé le joueur qu’il fallait pour être au niveau du reste de l’effectif. Si Tiémoué Bakayoko a un gros atout dans les mains, à savoir que sa carrière est gérée par le même agent que Draxler, Kehrer et Choupo-Moting, ce qui veut dire que son représentant travaille en bonne harmonie avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, il reste que sa venue au PSG semble peu probable. Le quotidien francilien admet que le directeur sportif brésilien du Paris SG n’a pas du tout pensé au milieu de terrain de Chelsea pour renforcer le club de la capitale, et que si Tiémoué Bakayoko rêve du PSG, l’inverse n’est pas du tout à l'ordre du jour.