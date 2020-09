PSG : Bakayoko c'est 45 ME, le Qatar sous le choc

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain purement défensif au mercato, le Paris Saint-Germain a activé la piste Tiémoué Bakayoko.

Auteur d’une belle saison en prêt à l’AS Monaco en 2019-2020, l’international français a effectué son retour à Chelsea cet été. Mais au vu du recrutement effectué par les Blues depuis le début du mois de juin, il est clair que Tiémoué Bakayoko n’entre pas dans les plans de Frank Lampard, lequel souhaite trouver un point de chute au champion de France 2017. Cela tombe bien, le PSG cherche un milieu défensif et si possible des joueurs français susceptibles d’agrémenter les listes UEFA du club en Ligue des Champions. A en croire Simone Rovera, spécialiste du mercato pour Téléfoot, Tiémoué Bakayoko coche toutes les cases.

Mais son prix, estimé à 45 ME par Chelsea, constitue pour l’instant un obstacle aux yeux de la direction parisienne. « La priorité aujourd’hui c’est Tiémoué Bakayoko. C’est le profil parfait pour le PSG, qui cherche un milieu défensif. Entre tous les joueurs qui sont sur le marché, qui sont suivis par Paris, qui sont proposés par des agents, aujourd’hui c’est la piste qui est la plus chaude. Il y a des contacts entre les deux parties. La chose qui freine le PSG, sur laquelle il bosse, c’est la demande de Chelsea. Le club anglais veut 5 ME pour le prêt et 40 ME pour l’option d’achat à la fin. Cela fait une addition de 45 ME » a fait savoir le journaliste, pour qui le Paris Saint-Germain va assurément tenter de faire baisser le prix de Tiémoué Bakayoko dans les jours à venir. Car le directeur sportif parisien Leonardo l’a rappelé, le PSG n’est pas en capacité de dépenser sans compter sur le marché des transferts cet été…