PSG : Bakayoko à Paris, c’est Monaco qui décidera

En fin de semaine, RMC dévoilait que l’une des priorités du PSG pour le mercato estival était de recruter un milieu purement défensif au profil très athlétique.

Il faut dire que dans son effectif, le Paris Saint-Germain ne possède pas un joueur au profil aussi physique que technique au milieu de terrain. Avec des éléments comme Marco Verratti, Leandro Paredes, Ander Herrera ou Idrissa Gueye dans ce secteur de jeu, le PSG a plutôt des milieux relayeurs assez techniques et dont la principale caractéristique n’est pas la force physique. Un petit bug au sein de l’effectif que Leonardo veut régler au plus vite. Et pour cela, le directeur sportif parisien est prêt à piocher en Ligue 1 puisque selon Le 10 Sport, l’ancien directeur sportif de l’AC Milan apprécie grandement le profil de Tiémoué Bakayoko, actuellement prêté par Chelsea du côté de Monaco.

Selon le média, l’international français est bien évidemment séduit par la perspective de poursuivre sa carrière dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain où il retrouverait son ami Kylian Mbappé. Mais dans ce dossier, tout dépendra finalement de l’AS Monaco. Car le club de la Principauté possède une option d’achat qui peut lui permettre de boucler définitivement le transfert de Tiémoué Bakayoko. Celle-ci s’élève à 42 ME, une somme colossale pour un club qui ne devrait pas disputer de coupe d’Europe la saison prochaine. Mais on le sait, les moyens de l’AS Monaco sur le marché des transferts sont très importants. Leonardo continue donc de surveiller ce dossier, en espérant que l’ASM ne se positionnera pas définitivement sur l'international français. Si le club princier ne levait pas l’option d’achat du joueur de Chelsea, alors le PSG devrait tenter sa chance dans le dossier, mais pour un prix bien inférieur. Effectivement, le champion de France en titre souhaiterait récupérer Tiémoué Bakayoko pour une somme comprise entre 20 et 30 ME au mercato.