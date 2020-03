PSG : Baisser son salaire et jouer à Noël, Herrera est chaud

Dans : PSG.

En pleine pandémie de Coronavirus, le milieu du PSG Ander Herrera s'est livré sur de nombreux sujets d'actualité autour du football.

A 30 ans, Ander Herrera vit une saison particulièrement inattendue. Le milieu de terrain enchaine les pépins physiques et n’a pas pu apporter grand chose au PSG cette saison. Néanmoins, son attachement à Paris a été immédiat et il ne cesse de défendre l’institution dans ses sorties médiatiques. La preuve une nouvelle fois avec sa sortie pleine de mesure et de souplesse dans l’émission ‘El Larguero’ de la Cadena SER, où il a fait le tour de nombreux sujets. Tout d’abord au sujet de l’interruption actuelle du football, et le fait que les footballeurs pourraient avoir à baisser leur salaire.

« Je pense qu’il le faut. Nous devons être cohérents avec la situation des clubs. Personnellement, je suis très reconnaissant envers le PSG pour tout ce qu’ils font pour nous, et s’ils me demandent quelque chose, bien sûr que je les écouterais. Cela va faire un mois, un mois et demi sans compétition. Si ce sont comme des vacances, cela pourrait être logique que nous ne soyons pas payés », a lancé l’ancien joueur de Manchester United, pour qui les joueurs ne doivent pas rechigner. Et ce ne sera pas non plus le cas pour la saison prochaine ou un programme plus musclé pourrait les attendre avec un calendrier à tenir.



« J’en parlais à ma femme, on se demande si ce n’est pas comme des vacances ? En tout cas pas de problème pour l’année prochaine. On peut très bien se passer de la Coupe de France et enchainer les matchs sans trêve à Noël », a lancé Ander Herrera, qui estime clairement que les footballeurs ne sont pas à plaindre, et pourraient enchainer les matchs comme jamais pour rattraper le retard pris.