PSG : Baisse des salaires, le double discours des joueurs !

Dans : PSG.

L’actuelle pandémie de Covid-19 est en train de mettre à plat toute l’économie mondiale. Au PSG, les joueurs ont promis de faire un effort sur leurs salaires pour aider le club à surmonter cette épreuve. Mais les négociations sont au point mort !

Sachant que les compétitions européennes ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre, les clubs ne touchent plus leur argent des droits TV. Par conséquent, certains clubs sont dans le rouge. Ce problème est de taille, surtout quand on connait la masse salariale des plus grands clubs européens. L’OM trime pour essayer de réduire les rémunérations de ses joueurs, et ce n’est pas mieux au PSG. Si les coéquipiers de Thiago Silva sont au chômage partiel depuis plusieurs semaines, aucun geste spécial n’a été entériné à l'heure actuelle.



Pourtant, Ander Herrera avait assuré sur Canal+ que la situation allait être rapidement réglée, pour la simple et bonne raison que tout le monde était d’accord sur le principe de faire un effort financier. Les joueurs de football du PSG ont une situation très confortable, mais quand il s’agit de passer à l’action, cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Car malgré ces belles paroles, la réalité est toute autre… Vu que selon RMC, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre la direction et le conseil des cadres. Tout simplement parce que le groupe mené par le capitaine Thiago Silva n’a même pas répondu à ses supérieurs hiérarchiques. Malgré un brin d'inquiétude, la radio affirme tout de même que « la majorité du vestiaire parisien est, sur le principe, favorable à une baisse de salaire ». Visiblement, entre le principe et les belles déclarations des joueurs sur le fait que baisser son salaire n’est pas un problème, et la réalité au moment des négociations, il y a encore un monde d’écart.