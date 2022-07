PSG : Ayman Kari prolonge à Paris, le Bayern tousse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pépite issu du centre de formation du Paris Saint-Germain, Ayman Kari était arrivé en fin de contrat et le Bayern Munich pensait se l'offrir cet été. Mais le PSG a finalement réussi à inverser la tendance, puisque le milieu de terrain a prolongé.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation d’Ayman Kari. Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Après avoir débuté le football à l’US Villejuif, Ayman Kari est entré au Centre de Préformation parisien à l’âge de 11 ans. Il a ensuite rejoint le Centre de Formation du Club où il a d’abord évolué avec les U17 avant de s’imposer comme titulaire au sein de l’équipe U19. Sélectionné en équipe de France U18 à trois reprises, le natif d’Ivry-sur-Seine a participé, au cours de la dernière saison avec les U19 Rouge & Bleu, à 25 rencontres de championnat (1 but), 7 de Youth League et 3 de Coupe Gambardella (1 but). Le milieu de terrain âgé de 17 ans a, par ailleurs, été sacré « Titi d’Or » 2021, trophée récompensant le meilleur joueur du Centre de Formation. Le Club souhaite à Ayman de connaître encore beaucoup de réussite sous le maillot du Paris Saint-Germain », indique le PSG, qui a réussi à conserver son jeune milieu de terrain, alors que le Bayern Munich espérait le faire rapidement signer.