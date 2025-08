PSG ‍: Avec Zabarnyi, Paris se fait une énorme frayeur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncée comme imminente depuis des semaines, la signature d'Illya Zabarnyi au Paris Saint-Germain n'est toujours pas intervenue. Le PSG refuse de céder à Bournemouth, et le défenseur ukrainien commence à s'agacer.

A force de dire que le joueur international ukrainien était à un pas de Paris, certains ont pensé que les champions d'Europe allaient voir débarquer Illya Zabarnyi dès ce mercredi lors de la reprise de l'entraînement. Mais à ce jour, le défenseur international ukrainien est toujours un joueur de Bournemouth, et il est plus proche de reprendre le chemin de la Premier League dans une semaine que de jouer le match Nantes-PSG. Selon L'Equipe, si Illya Zabarnyi n'a pas encore rejoint l'effectif de Luis Enrique, c'est que Nasser Al-Khelaifi refuse de payer ce que le club anglais exige, quitte à prendre le risque que ce dossier prioritaire finisse par capoter. Car le quotidien sportif français révèle que du côté du joueur de 22 ans, on est désormais très agacé de rester en salle d'attente, et de voir que le PSG traîne à finaliser l'accord.

Zabarnyi veut signer au PSG, mais Paris refuse de céder

Il ne fait aucun doute qu'Illya Zabarnyi veut venir au Paris Saint-Germain, avec qui ses agents ont déjà négocié un contrat jusqu'en 2030. Et la semaine passée, le PSG a envoyé une offre à Bournemouth à hauteur de 60 millions d'euros plus différents frais, soit une proposition totale à 63 millions d'euros. Du côté des Anglais, on a également fait un effort, mais on estime que le vainqueur de la dernière Ligue des champions doit encore augmenter sa proposition de 3 millions d'euros sous forme de bonus. Et c'est là que ça coince, car les dirigeants parisiens estiment avoir déjà fait un effort suffisant dans ce dossier. Mais en refusant de pousser encore un peu le curseur pour s'offrir le défenseur ukrainien que Luis Enrique attend depuis des semaines, le PSG prend un gros risque car la concurrence rôde et se montre féroce.

Al-Khelafi prend un risque

Car du côté d'Illya Zabarnyi, on souhaite un transfert lors de ce mercato et le joueur ukrainien pourrait bien se lasser de cette situation, et dire oui à Tottenham ou Newcastle. Convaincus des qualités du joueur formé au Dynamo Kiev, les deux clubs de Premier League sont, eux, prêts à mettre l'argent réclamé par Bournemouth. La situation est donc très tendue pour le Paris Saint-Germain qui va devoir rapidement faire un choix, à savoir accepter de faire un effort financier supplémentaire ou prendre le risque de voir Zabarnyi signer ailleurs et Luis Enrique l'avoir très mauvaise. Même si du côté de Nasser Al-Khelaifi, on veut se montrer intransigeant lors des négociations, le dirigeant qatari risque gros dans ce dossier.