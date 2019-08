PSG : Aucun doute possible, c'est glacial entre Neymar et Leonardo !

Dans : PSG, Mercato.

Occupé par la gestion du mercato, Leonardo n’a pas accompagné le Paris Saint-Germain en début de tournée asiatique.

Le directeur sportif parisien a dû rester en Europe afin d’avancer certains dossiers, dont celui du milieu défensif Idrissa Gueye qui a signé mardi. Le dirigeant a donc attendu ce vendredi pour rejoindre le groupe en Chine, plus précisément à Shenzhen où aura lieu le Trophée des Champions contre le Stade Rennais samedi. Et où les hommes de Thomas Tuchel se sont entraînés à la veille de la rencontre. L’occasion pour Leonardo de venir saluer les joueurs et le staff.

Sur les images de RMC, on voit tout le monde s’approcher du Brésilien. Tout le monde… sauf Neymar ! En effet, le meneur de jeu, qui plaisantait avec Thiago Silva, n’a pas suivi son capitaine jusqu’au DS. L’ancien Barcelonais a soigneusement évité de croiser Leonardo en allant récupérer une boisson dans une glacière. A moins que les deux hommes se soient croisés auparavant, il est clair que leur dernière discussion concernant l’avenir du joueur a été tendue… Il faut dire que Neymar, qui souhaite quitter le PSG, avait été recadré par son supérieur pour son retard à la reprise.