PSG : Aubameyang à Paris, seulement en cas de gros coup dur

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2021, Pierre-Emerick Aubameyang a clairement exprimé son désir de quitter les Gunners au mercato hivernal.

Finalement, l’ancien buteur de l’AS Saint-Etienne va terminer la saison à Londres. Mais les Gunners n’ayant quasiment aucune chance de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, il y a fort à parier que l’international gabonais demandera de nouveau à partir cet été. Et selon toute vraisemblance, les candidats à sa signature seront nombreux. Rarement associé à Pierre-Emerick Aubameyang par le passé, le PSG pourrait être l’un d’entre eux. Selon Shaka Hislop, ancien footballeur professionnel ayant notamment évolué à Newcastle et à West Ham, il ne serait pas illogique de voir « PEA » s’engager à Paris en cas de départ de Neymar ou de Kylian Mbappé.

« Pour le mois de janvier, c’est un transfert qui n’avait aucun sens car Icardi est là, Neymar ne part pas, Mbappé non plus. L’été prochain, je pense que Mauro Icardi, qui est prêté par l’Inter, va rester au PSG. En revanche, la venue de Pierre-Emerick Aubameyang serait positive si Neymar ou Mbappé s’en allait. Et cela peut très bien arriver car peut-être que Barcelone reviendra à la charge pour Neymar, tout comme le Real Madrid avec Mbappé » a confié sur ESPN l’ancien gardien de la sélection de Trinité-et-Tobago, intimement persuadé que Pierre-Emerick Aubameyang aurait le profil parfait pour être un élément fort de l’attaque du Paris Saint-Germain la saison prochaine. En termes de profil, il est vrai que l’ex-buteur de Dortmund a des similitudes avec Kylian Mbappé. En revanche, il plus difficilement concevable d’imaginer Aubameyang remplacer Neymar, un véritable meneur de jeu dans l’âme et qui se distingue davantage par sa créativité, ses passes et ses dribbles que par son efficacité et sa vitesse, les atouts principaux de l’attaquant d’Arsenal.