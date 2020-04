PSG : Au tour de Séville, Kurzawa affole l'Espagne !

Dans : PSG.

Auteur d’une saison très moyenne sous les couleurs du PSG, Layvin Kurzawa a tout de même une énorme cote à quelques mois du mercato.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, l’international français ne sera pas prolongé par Nasser Al-Khelaïfi. Une situation dont plusieurs clubs européens souhaitent profiter cet été. Dès le mois de janvier, l’intérêt de Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a filtré. Mais depuis, de nombreux cadors européens se sont positionnés dans le dossier de Layvin Kurzawa, dont la situation contractuelle fait décidément des émules. Après l’intérêt de Naples en Italie, c’est celui de Barcelone en Espagne qui a été dévoilé mercredi. Et ce jeudi, c’est au tour d’un autre très bon club de la Liga de se positionner sur le défenseur du PSG.

A en croire les informations obtenues par Canal Plus, le FC Séville souhaite également recruter Layvin Kurzawa lors du prochain mercato estival. La situation contractuelle du Français a bien évidemment alerté Monchi, véritable spécialiste des bonnes affaires en période de mercato. Très régulièrement critiqué pour ne pas dire moqué par les consultants français depuis plusieurs années maintenant, Layvin Kurzawa devrait donc avoir l’embarras du choix l’été prochain, à condition bien-sûr que toutes ces marques d’intérêt se concrétisent par de véritables offres contractuelles. De plus, il sera intéressant de connaître les exigences financières du Parisien, lequel touche actuellement 3 ME par an au PSG selon les dernières estimations publiées par le journal L’Equipe. Enfin, le club qui recrutera Layvin Kurzawa devra également sans doute lui offrir une prime à la signature, comme cela est de coutume avec les joueurs libres.