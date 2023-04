Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris SG réfléchit déjà à des mesures et des travaux s'il devait déménager au Stade de France. L'une d'elles est de réduire la capacité du stade de Saint-Denis pour créer de la rareté.

Le Paris SG est désormais candidat au rachat du Stade de France. Le club de la capitale a de très solides arguments s’il va au bout de la démarche, qui débutera à la fin du mois d’avril avec la décision de se porter candidat. Le champion de France possède des moyens financiers capables de lui permettre d’acheter le plus grand stade du pays, et bien évidemment un club résident que l’enceinte de Saint-Denis cherche depuis plus de 20 ans. Même si tout cela se fait sur fond de bras de fer avec la Mairie de Paris pour l’achat du Parc des Princes que le Qatar veut récupérer pour pouvoir agrandir, l’intérêt est réel et le club parisien travaille déjà sur une possible arrivée au Stade de France.

Le PSG et la peur des sièges vides

Il faudra pour cela aller au bout de l’appel d’offres et le remporter, mais le PSG étudie déjà la suite en cas de victoire. Et selon L’Equipe, il y aura d’énormes travaux pour rapprocher les tribunes du terrain, et mettre le stade en configuration football. Surtout, une crainte a été soulevée, celle de ne pas remplir le Stade de France dans les matchs classiques de championnat. Et plutôt que de laisser quelques milliers de places vides, alors que le Parc des Princes et ses 45.000 places est plein à craquer, Nasser Al-Khelaïfi est plutôt parti sur une réduction de la capacité du « SDF ».

Le PSG au Stade de France, c’est parti ! https://t.co/i4BIzvDUAl — Foot01.com (@Foot01_com) April 13, 2023

Ramener sa capacité à 70.000 places permettrait d’avoir toujours la possibilité d’accueillir de grands évènements, tout comme celle de remplir le stade à quasiment chaque match. Le but étant de ne pas avoir trop de places libres qui trainent, et de continuer à faire de la vision d’un match du PSG une rareté, pour créer l’engouement. Car même si des milliers de supporters attendent depuis des années de pouvoir s’abonner, le club de la capitale n’est visiblement pas persuadé qu’il ferait 80.000 entrées à chaque match s’il venait à prendre place à Saint-Denis.

Le débat peut porter à discussion, mais il démontre en tout cas que le Paris SG étudie sérieusement la possibilité de quitter le Parc des Princes, son stade historique. Un départ qui déplairait fortement aux supporters, qui ont depuis toujours repoussé cette idée de déménager au Stade de France. Mais la réalité économique et politique est en train de prendre le dessus, et Nasser Al-Khelaïfi est parfaitement capable d’aller au bout du bras de fer en allant jusqu’au bout de la démarche de se payer le Stade de France.