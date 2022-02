PSG : Au plus mal, Navas perd pied face à Donnarumma

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le duel entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma est en train de tourner à l'avantage de l'Italien. La prochaine décision forte de Pochettino pourrait régler la situation au PSG de manière définitive.

Souvent impeccable quand il est sollicité, Gianluigi Donnarumma a découvert la phase finale de la Ligue des Champions sans broncher face au Real Madrid. Il faut dire que le gardien italien du PSG a été très peu sollicité par des Madrilènes bien timides, et marque donc logiquement des points dans sa concurrence avec Keylor Navas. Ce dernier marque le coup dans ce duel à distance avec un gardien jeune, plus avancé, plus grand et peut-être plus sûr de lui. L’Equipe se penche ce vendredi sur le dossier de l’état d’esprit du portier du Costa-Rica, qui conserve des statistiques à peu près similaires à la saison passée, quand il était le seul maitre à bord, mais marque le coup sur plusieurs points.

Donnarumma titulaire au retour face au Real ?

Notamment dans sa communication envers la défense, où Navas se repose plus sur ses coéquipiers et effectue peu de replacements ou donne beaucoup moins de consignes que par le passé. Ses hésitations lors du match contre Nantes, ont forcément interpellé, alors que Navas savait auparavant se montrer performant, régulier et avait surtout la force de ne quasiment jamais faire d’erreur, notamment dans la lecture des trajectoires. Mais le virage semble pris, et l’ancien gardien du Real Madrid en a conscience selon le quotidien sportif. Si jamais Mauricio Pochettino décidait de titulariser à nouveau Donnarumma au mois de mars à Santiago-Bernabeu, la fin de l’alternance serait sifflée, et Navas pourrait certainement rendre les armes, se contenter de la Ligue 1, et préparer son départ en fin de saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Une forme d’injustice dénoncée par Jérôme Alonzo, l’ancien gardien du PSG dans les colonnes du Parisien. « Qui je choisis pour le match à Madrid ? Moi, je fais jouer Keylor Navas. Par rapport à la saison, au travail fourni et à la qualité de l’alternance, je trouverais ça hyper injuste qu’il ne joue pas à Madrid sous prétexte d’une sortie un peu manquée à Nantes. Parce que ce n’est pas de sa faute s’il y a 3-0 à la mi-temps. Dans le milieu des gardiens, on sait bien que le premier à payer l’addition, ce sera lui », a glissé le consultant, pour qui le PSG et Pochettino n’attendent qu’un petit passage à vide pour installer définitivement Donnarumma au poste de titulaire.