PSG : Au Brésil, Neymar va payer, un avocat le promet

Dans : PSG.

De retour au Brésil, Neymar refait la Une de l’actualité, et ce n’est pas forcément pour de bonnes raisons.

Si sportivement, le numéro 10 du PSG a réussi à inverser la tendance auprès des supporters parisiens notamment grâce à ses performances en Ligue des Champions et en Ligue 1, on se croirait revenu du temps de son été difficile. Tout d’abord, le capitaine de la Seleçao a été épinglé pour une sortie dans un centre commercial près de chez lui samedi dernier, alors qu’il devait respecter la quarantaine demandée par son gouvernements aux voyageurs en provenance de pays à risque. Ensuite, c’est pour son ancienne affaire de viol présumé, classée sans suite par la justice brésilienne l’été dernier, que le nom de Neymar revient. L’avocat de la plaignante, qui avait rejoint le joueur dans un hôtel de Paris au mois de mai 2019 et s’était ensuite plainte de s’être fait agresser sexuellement, est revenu à la charge. Dans l’hebdomadaire Veja, Cosme Araujo a pris la parole.

« Il doit payer pour le crime de publication d’infos personnelles d’une femme sans son consentement. On a le sentiment que le joueur est intouchable, mais il devra payer », a fait savoir Cosme Araujo, qui assure que sa cliente Najila Trindade souffre de dépression depuis cette affaire très médiatisé. Il faut dire que, si la plainte pour agression sexuelle a été classée sans suite, la jeune femme accuse désormais Neymar d’avoir publié des photos d’elles sur le réseaux sociaux sans son consentement, et cette revanche pourrait être perçue par la justice brésilienne comme une atteinte à sa vie privée.