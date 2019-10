PSG : Attention, la Juventus est très sérieuse avec Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Spécialiste des coups avec les joueurs libres, la Juventus sait aussi mettre la main à la poche.

Le recrutement de Cristiano Ronaldo avait bluffé tout le monde en 2018, mais niveau transfert et salaire, le club du Piémont avait montré qu’il avait du répondant. Récemment, avec de nouveaux gros contrats sur ses sponsors principaux et une augmentation de capital, la Juventus déploie les grands moyens pour faire un nouvel achat XXL l'été prochain. Et il n’y a aucun doute pour la Gazzetta, le but premier est de faire venir le prodige français Kylian Mbappé.

Le champion du monde brille avec le PSG et, à seulement fait 20 ans, fait saliver les plus gros clubs européens. Manchester United ou le Barça sont sur le coup, même si son arrivée au Real Madrid semble promise un jour ou l’autre. A moins que la Juventus continue de faire grossir son pécule pour finalement faire craquer le PSG quand il sera question de faire une offre. Car c’est bien à partir d’un montant proche de 300 ME que les propriétaires qataris commenceront à réfléchir pour une telle vente. Et à l’heure actuelle, malgré l’éclosion du marché des transferts, aucun club ne semble réellement en mesure de mettre cette somme sur un joueur, aussi brillant soit-il.