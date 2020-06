PSG : Attention danger, Tuchel en alerte

Dans : PSG.

C'est probablement un cas unique dans l'histoire du football, le PSG peut gagner trois trophées majeurs s'il gagne ses cinq prochains matchs de compétition.

La finale de la Coupe de France face à l’ASSE le 24 juillet, la finale de la Coupe de la Ligue face à l’OL le 31 juillet, et son quart de finale de la Ligue des champions en août. Le Paris Saint-Germain se voit offrir un retour à la compétition musclé et qui peut devenir légendaire si le PSG gagne l’ensemble de ces trois trophées. Mais pour réussir cet incroyable challenge, Thomas Tuchel sait qu’il va devoir éviter un gros bug, à savoir les blessures. Car comme Dave Appadoo l’a fait remarquer, depuis la reprise des championnats européens, on constate quelques grosses blessures, la pause de trois mois ayant évidemment fait des ravages sur le plan physique. En un mois, le PSG doit retrouver ses jambes, sans causer des dégâts. L’entraîneur allemand du club de la capitale doit donc être prudent.

Et le journaliste de France-Football de prévenir le coach parisien. « Ce qui doit alerter un peu Thomas Tuchel, c’est qu’il a vu ce qu’il se passer avec les reprises ailleurs dans les autres championnats. Il a vu qu’il y avait des blessures. Ça ne tombe pas comme des mouches mais c’est très limite. En plus lui, il commence directement par une finale contre l’AS Saint-Etienne et ce n’est pas comme un match de championnat que tu peux aborder avec un matelas de points d’avance. Non, là tu commences par un match que tu ne dois pas perdre. Et c’est là, en l’occurrence, que tu peux perdre des joueurs, notamment à droite, où tu n’a pas d’autres solutions », constate un Dave Appadoo un peu inquiet pour le Paris Saint-Germain, alors même que l’entraînement collectif au complet doit reprendre dans quelques jours.