PSG : Attaqué, Verratti se retrouve mêlé à une nouvelle embrouille

Dans : PSG.

Après sa prolongation au Paris Saint-Germain, Marco Verratti fait l’objet d’une plainte. Celle-ci vient de son ancien agent qui lui demande des comptes.

Cela devient une habitude au Paris Saint-Germain. Ce mercredi, le club de la capitale a annoncé la prolongation de Marco Verratti. Le milieu de 26 ans, désormais lié au champion de France jusqu’en 2024, croit plus que jamais au projet de ses dirigeants. Ce qui n’a pas toujours été le cas. Rappelons que l’Italien souhaitait rejoindre le FC Barcelone à l’été 2017. On se souvient même d’un véritable bras de fer lancé par son ancien agent Donati Di Campli, que le joueur avait ensuite remplacé par Mino Raiola. Mais d’après son ex-représentant, Verratti n’a pas fait les choses dans les règles, d’où l’attaque en justice lancée.

« Quand, dans le travail, il n’y a plus d’affect, chacun choisit de faire ce qui lui semble opportun, a publié Donato Di Campli sur Twitter, avec une photo du contrat qui le lie à Verratti. Il y a deux ans, on m’a laissé tomber sans aucune reconnaissance, en m’accusant de toutes les responsabilités, en racontant des mensonges qui ont terni mon honnêteté et mon professionnalisme. Mon "silence" jusqu’à aujourd'hui est devenu un cri de vérité et de combat, car le sacrifice pour le travail et la dignité ne s'achètent pas et, pour ma part, je ne suis pas à vendre. Maintenant, c'est un tribunal qui décidera. » Une bataille dont le Parisien se serait bien passé.