PSG : Atlético, Lazio, c'est le moment de sauver le Paris SG

Cela faisait longtemps que le PSG n’avait pas été aussi mis en danger sur un marché des transferts.

Les départs des joueurs en fin de contrat et les difficultés à vendre des joueurs du banc de touche mettent le Paris Saint-Germain dans une situation délicate. Il y a toujours ces 60 ME à trouver pour équilibrer la balance financière, et même si ce chiffre aura du mal à être atteint, cela empêche en tout cas le champion de France de recruter à sa guise. A deux semaines de la fin du marché des transferts, cela reste inquiétant, mais des fenêtres de tir peuvent s’ouvrir sur le plan des départs, alors que le marché s’emballe enfin en Europe. Deux milieux de terrains pourraient ainsi être transférés en raison d’offres capables de faire enfin mouche. Il s’agit d’Idrissa Gueye, dont le profil plait beaucoup à Diego Simeone à l’Atlético Madrid. Mais la réciproque n’est malheureusement pas de mise, et le Sénégalais se voit plutôt repartir en Premier League cet été. L'ancien lillois est toutefois conscient que son temps de jeu risque de chuter, et va y réfléchir à deux fois si l'Atlético passe à l'action.

Le départ de Julian Draxler a en revanche plus de chances de pouvoir s’opérer, même si l’Allemand rêve de rester encore une saison à Paris, où il se plait beaucoup dans sa vie personnelle. Un peu moins sur le terrain, et l’offre de la Lazio a de quoi séduire. Le club italien se prépare à proposer 15 ME au PSG selon le Corriere dello Sport, ce qui pourrait être suffisant pour un joueur à un an de la fin de son contrat. Mais surtout, l’accord déterminant sera celui entre le joueur et le club romain sur son futur salaire, avec un gros effort à faire des deux côtés pour trouver un terrain d’entente. Mais c’est peut-être à ce prix que Draxler retrouvera du temps de jeu et son meilleur niveau, que le PSG n’a pas souvent pu apercevoir dernièrement.