PSG ‍: Asensio est vilain avec Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Adaptation express pour Marcos Asensio à Aston Villa, et l'Espagnol en profite pour rappeler son véritable poste, qu'il n'a quasiment jamais occupé au PSG.

Non, Luis Enrique ne chouchoute pas tous les joueurs espagnols au Paris Saint-Germain. Si Fabian Ruiz a parfois semblé bénéficier d’un totem d’immunité en enchainant les matchs malgré un niveau décevant, cela n’a pas été le cas de Marcos Asensio. Arrivé dans la peau de l’éternel joker offensif désireux de devenir un titulaire dans un club important, l’ancien du Real Madrid n’a pas trouvé sa place avec l’entraineur espagnol. Il a même carrément été mis de côté à l’automne, histoire de lui faire comprendre qu’il n’avait pas sa place et qu’il devait partir.

Asensio mal utilisé par Luis Enrique

Chose faite puisque Marcos Asensio a rejoint Aston Villa en prêt, avec une réussite indéniable. Devenu titulaire après une première entrée en jeu depuis le banc de touche, il a régalé contre Liverpool (2-2), avant d’inscrire un doublé contre Chelsea (victoire 2-1). De quoi se faire adopter par les supporters de Villa Park. Il n’avait en revanche pas besoin de marquer pour être le chouchou d’Unai Emery. L’ancien coach du PSG l’a déjà voulu à deux reprises dans ses anciens clubs, et le met dans les meilleures conditions pour qu’il réussisse.

Dans un entretien à Sky Sports, Marcos Asensio a en effet confié à quel point il adorait jouait en 10 en soutien de l’attaquant, et que c’était à ce poste qu’il fallait le mettre pour le voir briller. « Bien évidemment que c’est ma position la plus naturelle, c’est évident. C’est là où j’ai débuté avec Majorque, c’est pour cela que le Real Madrid m’avait recruté. C’était mon ambition personnelle de trouver un club où je jouerais dans cette position, car je pense que cela va permettre d’atteindre mon niveau niveau, pour marquer, passer et faire gagner l’équipe. Cela a été un élément clé pour me faire venir ici », a livré le joueur qui a quitté le PSG après avoir vu Luis Enrique tenter de l’installer en faux numéro 9 pendant la première partie de saison. Ce ne sont pas les Villans qui vont s’en plaindre désormais.