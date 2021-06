PSG : Arthur à Paris, un échange bizarre à l’étude

Dans : PSG.

A la recherche d’un second milieu de terrain après Wijnaldum, le PSG est également intéressé par Arthur selon la presse italienne.

Le milieu de terrain de la Juventus Turin sera-t-il le second renfort du Paris Saint-Germain au milieu de terrain ? Après avoir bouclé la signature de Georginio Wijnaldum, le club de la capitale entend s’offrir un second joueur à ce poste. La priorité se nomme Eduardo Camavinga, en fin de contrat dans un an avec le Stade Rennais. Mais la piste de l’international tricolore est toujours en stand-by, malgré la volonté du joueur de s’engager à Paris. Et pour cause, le président breton Nicolas Holveck réclame une somme folle, proche de 100 ME, pour laisser filer son joueur. C’est ainsi que selon le Corriere dello Sport, le plan B du PSG menant à Arthur pourrait être rapidement activé.

C’est grâce à un échange pour le moins inattendu que la transaction pourrait se faire. Selon le média italien, Mitchel Bakker, le défenseur gauche néerlandais du PSG, intéresse la Juventus Turin. Logiquement, les deux clubs discutent ainsi d’un deal incluant les deux joueurs. Au vu des prestations laborieuses du latéral gauche néerlandais à Paris, l’intérêt de la Juventus Turin est difficile à croire. Il semble pourtant que les Bianconeri soient bien sur le coup. Cela étant, il ne s’agira pas d’un échange sec entre la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain pour Arthur et Mitchel Bakker. En effet, si Paris veut s’attribuer les services de l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, il faudra rajouter au pot. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Bakker est estimé à 10 ME quand Arthur vaut environ 40 ME. Un échange entre les deux joueurs, plus une somme comprise entre 20 et 30 ME de la part du Paris SG pourrait ainsi permettre de boucler un accord.