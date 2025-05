PSG-Arsenal, un projet fou pour agrandir le Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Parc des Princes sera archi-comble pour le match retour de Ligue des champions du PSG face à Arsenal. Des supporters se mobilisent pour pouvoir aider leur équipe, même sans entrer dans le stade.

Il est devenu de plus en plus difficile de trouver des places pour assister aux matchs du PSG au Parc des Princes, et encore plus lorsqu'il s'agit de la Ligue des champions. Même si le club de la capitale a tourné le dos aux stars, l'engouement suscité par la formation de Luis Enrique est colossal, et la demande de tickets pour la demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal, mercredi prochain, a été phénoménale. Tandis que le marché noir explose, on évoque des places revendues à plusieurs milliers d'euros, et que le futur stade du Paris Saint-Germain n'est pas encore sorti des cartons, le Parc des Princes est trop petit pour accueillir les supporters parisiens. Mais ces derniers ont une idée pour l'agrandir pour la réception d'Arsenal.

{ 𝗥𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗦𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗘́ } #TousAuParc

𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝘂 𝗣𝗦𝗚 :



En tant que supporter fidèle et passionné du Paris Saint-Germain, je vous adresse cette demande avec tout le respect et l’amour que je porte à notre club. Pour les… pic.twitter.com/tn8UxQ4Q35 — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) May 1, 2025

Lancé par un supporter du Paris Saint-Germain aux 27k followers sur X, le projet est d'obtenir l'installation d'un écran géant adossé au virage Auteuil où des milliers de supporters pourraient venir suivre la demi-finale contre les Gunners, un peu dans l'esprit de ce qui avait été fait, sans autorisation lors du match contre Dortmund en plein épisode du covid. Dans un message lu plus de 700.000 fois, Lélé a lancé un appel aux dirigeants du PSG. « En tant que supporter fidèle et passionné du Paris Saint-Germain, je vous adresse cette demande avec tout le respect et l’amour que je porte à notre club. Pour les grands rendez-vous, l’ambiance autour du Parc des Princes est unique. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir installer un écran géant sur le parvis devant le virage Auteuil, afin que plusieurs centaines de supporters puissent suivre le match ensemble, dans une ambiance digne du club de la capitale. Nous sommes nombreux à vouloir vibrer ensemble, même sans billet, et rien ne vaut le fait de le faire au pied de notre temple », explique ce supporter du PSG.

Un écran pour PSG-Arsenal ? C'est mal parti

Cependant, du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain, on sait que pour installer cet écran géant au Parc des Princes, il faut l'accord des autorités et de la préfecture de police. Et c'est une évidence, le feu vert ne sera pas donné. Cependant, de très nombreux supporters ont fait tourner ce message en espérant qu'une initiative puisse être prise afin que ce PSG-Arsenal puisse permettre à la ferveur parisienne de se montrer, notamment lors de l'arrivée du bus transportant Luis Enrique et son équipe au Parc des Princes. Là encore, c'est silence radio des autorités.