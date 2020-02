PSG : Navas a fait de Paris une équipe, sacré exploit !

Dans : PSG.

Si certains joueurs du Paris Saint-Germain déçoivent en cette saison 2019-2020, ce n’est pas vraiment le cas de Keylor Navas, qui réalise, lui, une très belle première pige au sein du PSG.

Recruté l’été dernier en provenance du Real Madrid pour 15 millions d’euros, Keylor Navas a finalement été un achat plus qu’utile pour le club de la capitale. Puisqu’après des années de tergiversations dans la cage francilienne, l’international costaricien a chassé tous les doutes au PSG. Décisif dans les grands matchs de Ligue des Champions, et notamment face au Borussia Dortmund en huitième de finale aller la semaine passée (1-2), le portier de 33 ans apporte donc énormément sur le terrain. Mais pas que. Sachant qu’au sein du groupe de Thomas Tuchel, Navas est tout simplement un leader. C’est en tout cas ce que raconte Angel Di Maria.

« Navas, il apporte son expérience à tout le groupe. Humainement, il est vraiment incroyable et il permet au groupe de rester uni, que tout le monde tire dans le même sens. Et c’est ce que nous faisons. En plus de son expérience, il est décisif... Je pense que tout cela est aussi une motivation pour les joueurs, car vous savez que derrière, il y a un gardien de but qui peut vous sauver à tout moment », a lancé, sur le site du PSG, l’attaquant argentin, pour qui Navas est devenu un rouage essentiel à Paris. S’il a éteint le débat sur les gardiens de but au PSG, le triple vainqueur de la Ligue des Champions doit maintenant aider son club à franchir un cap sur la scène européenne.