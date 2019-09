PSG : Areola est à Madrid, Paris envoie un avion pour Navas et Rico

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si le Paris Saint-Germain ne fera pas des affaires avec le FC Barcelone, le dossier Neymar ayant capoté, les dirigeants du PSG vont quand même réalise une transaction avec un club espagnol, et non des moindres. En effet, Alphonse Areola va rejoindre sous forme de prêt avec option d'achat le Real Madrid, le champion du monde français du Paris SG ayant même passé samedi sa visite médicale afin de ne pas perdre de temps alors que l'on est entré dans les deux derniers jours du mercato estival. Et si Alphonse Areola va jouer les doublures de luxe pour Thibault Courtois chez les Merengue, c'est que dans l'autre sens Keylor Navas va arriver au PSG, mais lui sous forme de transfert définitif.

Retenu dans le groupe de Zinedine Zidane pour le match de ce dimanche soir entre le Real Madrid et Villarreal, Keylor Navas sera attendu par un avion privé envoyé par le Paris Saint-Germain. Le gardien costaricien va lui signer lundi matin au PSG, mais il ne sera pas le seul portier à débarquer dans la capitale en provenance d'Espagne. En effet, Leonardo a négocié un accord avec le FC Séville afin de recruter Sergio Rico, le gardien de but remplaçant du club andalou, lequel aura la même mission au Paris SG.