Brésil : Neymar risque 12 matchs de suspension

Neymar veut continuer sur sa lancée avec Santos pour mettre toutes les chances de son côté afin de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Mais pour cela, il devra se montrer exemplaire, ce qui n’est pas toujours le cas.

Le Brésil espère réaliser une belle Coupe du monde et rêve logiquement du titre final. Mais la Seleção sait qu’elle n’est pas favorite, en raison de niveaux disparates au sein de l’équipe. S’il y a bien un joueur qui souhaite être de la partie, c’est Neymar Jr. Le joueur de Santos inquiète cependant par sa forme physique. Mais l’ancien du PSG veut prouver à Carlo Ancelotti qu’il en a encore sous le pied et qu’il pourrait apporter une réelle plus-value en Amérique du Nord. Si son rendement sur le terrain avec Santos s’améliore, en dehors, Neymar Jr n’est jamais loin des polémiques. Après la victoire contre Remo, dans la nuit de jeudi à vendredi, le Brésilien a critiqué l’arbitrage, jugeant injuste le carton jaune qu’il avait reçu.

Neymar peut craindre le pire

Au micro du diffuseur de la rencontre, Neymar a déclaré : « Je suis allé protester et j’ai reçu un carton jaune. Savio est comme ça, il s’est réveillé comme Chico et est entré sur le terrain dans cet état. Il veut être la star du match, il manque cruellement de respect aux joueurs, il ne parle pas, il ne discute pas, c’est le genre de gars qui mène le jeu, qui veut tout contrôler. »

Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’ire de certains au Brésil. L’expression « réveillé comme Chico » renvoie à l’origine aux menstruations, considérées longtemps comme sales et jugées logiquement aujourd’hui comme sexiste…

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Pour ses propos, Neymar risque une suspension de 12 matchs. Plus tôt cette année, le défenseur de Bragantino, Gustavo Marques, avait été suspendu pour 12 matchs à la suite de commentaires sexistes adressés à l’arbitre féminine Daiane Muniz. En cas de suspension aussi longue, Neymar se tirerait une balle dans le pied dans sa quête de Mondial avec le Brésil. Carlo Ancelotti attend des joueurs au top de leur forme sur le terrain, mais également irréprochables en dehors.