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Brésil : Neymar risque 12 matchs de suspension

Foot Mondial04 avr. , 11:30
parHadrien Rivayrand
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Neymar veut continuer sur sa lancée avec Santos pour mettre toutes les chances de son côté afin de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Mais pour cela, il devra se montrer exemplaire, ce qui n’est pas toujours le cas.
Le Brésil espère réaliser une belle Coupe du monde et rêve logiquement du titre final. Mais la Seleção sait qu’elle n’est pas favorite, en raison de niveaux disparates au sein de l’équipe. S’il y a bien un joueur qui souhaite être de la partie, c’est Neymar Jr. Le joueur de Santos inquiète cependant par sa forme physique. Mais l’ancien du PSG veut prouver à Carlo Ancelotti qu’il en a encore sous le pied et qu’il pourrait apporter une réelle plus-value en Amérique du Nord. Si son rendement sur le terrain avec Santos s’améliore, en dehors, Neymar Jr n’est jamais loin des polémiques. Après la victoire contre Remo, dans la nuit de jeudi à vendredi, le Brésilien a critiqué l’arbitrage, jugeant injuste le carton jaune qu’il avait reçu.

Neymar peut craindre le pire

Au micro du diffuseur de la rencontre, Neymar a déclaré : « Je suis allé protester et j’ai reçu un carton jaune. Savio est comme ça, il s’est réveillé comme Chico et est entré sur le terrain dans cet état. Il veut être la star du match, il manque cruellement de respect aux joueurs, il ne parle pas, il ne discute pas, c’est le genre de gars qui mène le jeu, qui veut tout contrôler. »
Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’ire de certains au Brésil. L’expression « réveillé comme Chico » renvoie à l’origine aux menstruations, considérées longtemps comme sales et jugées logiquement aujourd’hui comme sexiste…

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Pour ses propos, Neymar risque une suspension de 12 matchs. Plus tôt cette année, le défenseur de Bragantino, Gustavo Marques, avait été suspendu pour 12 matchs à la suite de commentaires sexistes adressés à l’arbitre féminine Daiane Muniz. En cas de suspension aussi longue, Neymar se tirerait une balle dans le pied dans sa quête de Mondial avec le Brésil. Carlo Ancelotti attend des joueurs au top de leur forme sur le terrain, mais également irréprochables en dehors.
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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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