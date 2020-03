PSG : Areola dit stop, il veut oublier le Real et Paris !

Dans : PSG.

Prêté sans option d’achat au Real Madrid cette saison, Alphonse Areola est toujours sous contrat avec le PSG et son mercato promet d’être mouvementé.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain n’a aucunement l’intention de récupérer l’international français dans son effectif la saison prochaine, Keylor Navas ayant pleinement donné satisfaction dans son rôle de n°1. Ces derniers jours, la tendance était clairement à ce que le Real Madrid recrute définitivement Alphonse Areola, dont le comportement plaît à Zinedine Zidane. Reste que pour l’international français, la situation actuelle n’est pas pleinement satisfaisante. Doublure de Thibaut Courtois dans la capitale espagnole, le joueur formé au PSG craint de perdre sa place en Equipe de France, selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo.

Bien conscient qu’il pourrait être zappé par Didier Deschamps pour l’Euro 2021 s’il passe une saison de plus sur le banc du Real Madrid, Alphonse Areola pourrait refuser une éventuelle proposition du Real Madrid lors du prochain mercato. Reste à voir où l’ancien gardien de Villarreal ou encore du Racing Club de Lens pourrait rebondir, lui qui n’a clairement plus le temps de jouer les doublures et qui doit absolument trouver une place de titulaire indiscutable en club s’il souhaite conserver sa place en Equipe de France dans un premier temps, et grimper au sein de celle-ci dans un second temps. Car pour l’heure, Hugo Lloris et Steve Mandanda sont plus installés que jamais et ce n’est clairement pas en chauffant le banc du Real Madrid ou celui du Paris SG qu’Alphonse Areola inquiétera les deux monuments du football français. Un changement radical est indispensable au mercato, et l’entourage du gardien de 27 ans semble désormais en avoir pleinement conscience.