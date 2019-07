PSG : Après un buzz XXL, Barry fait un coup tordu à Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga, Premier League.

Sa venue au siège du Paris Saint-Germain jeudi après-midi avait déclenché un buzz incroyable sur Twitter, puisqu'il avait fallu de longues heures et une enquête 2.0 avant qu'il soit identifié sur une courte vidéo filmée par un supporter du PSG, mais Louie Barry a réservé une très mauvaise surprise au Paris SG. Une de plus. L'avant-centre anglais de 16 ans, qui évolue à West Bromwich Albion, est très convoité, et le club de la capitale paraissait avoir raflé la mise, Louie Barry ayant même passé sa visite médicale avec réussite au Paris Saint-Germain.

Mais coup de théâtre ce dimanche, puisque l'attaquant prodige a très clairement joué sur plusieurs tableaux, et c'est finalement le FC Barcelone qui va rapidement le faire signer, moyennant une maigre indemnité de formation de 130.000 euros. Si c'est forcément la déception du côté de WBA, qui espérait que Louie Barry allait rester un peu plus, c'est la désolation pour le PSG qui se fait encore une fois prendre un jeune joueur sous le nez par le Barça. La venue de Leonardo à la place d'Antero Henrique ne semble pas avoir changé la donne concernant la finalisation de certains dossiers.