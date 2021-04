PSG : Après Paris, Neymar sait exactement ce qu'il fera

Dans : PSG.

A la surprise générale, Neymar pourrait prolonger son contrat au PSG jusqu’en 2027, soit jusqu’à ses 35 ans.

Initialement, c’est une prolongation jusqu’en 2026 qui était évoquée mais visiblement, Neymar se sent si bien à Paris qu’il s’y voit terminer sa carrière de footballeur professionnel. Au micro de C-News, l’attaquant brésilien du PSG a ouvertement évoqué ses envies pour son après-carrière de footballeur. Tandis qu’à son âge, de nombreux joueurs sont dans le flou le plus total et envisagent sans conviction une carrière d’entraîneur ou de consultant, Neymar a les idées claires pour son avenir. Il souhaite devenir joueur de poker professionnel et participer aux plus grands tournois de la planète. Pas vraiment surprenant quand on sait à quel point le « Ney » est un accroc de poker, ce qui lui a déjà été reproché au PSG puisque cela lui a valu quelques nuits blanches.

« C’est l’une des choses que j’aime le plus faire (jouer au poker). Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour jouer des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer et que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière. Donc quand j’aurais terminé ma carrière de footballeur, c’est une des choses que je vais faire, voyager pour jouer ce type de tournoi. Je suis sûr que dans quelques années, quand j’aurai terminé ma carrière, je serai un peu meilleur, je saurai comment profiter du jeu lui-même et m’amuser, ce qui est la chose la plus importante. Parmi les similitudes entre le poker et le football, je pense que la concentration est l’une d’entre elles » explique Neymar avant de conclure. « La façon dont vous lisez votre adversaire et le jeu est aussi très importante. Je pense que l’une des choses les plus importantes dans le football, et que je fais sur le terrain, est de lire le jeu, lire votre adversaire, et voir où vous pouvez attaquer, où vous pouvez vous déplacer pour créer une chance pour votre équipe. Et au poker, c’est la même chose ». En attendant de le voir épouser une carrière de joueur de poker professionnel, Neymar a encore de belles choses à accomplir sur les terrains de football à seulement 29 ans.