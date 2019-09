PSG : Après ça, l'Emir du Qatar n'a plus qu'à virer Tuchel de Paris...

Dans : PSG.

Après les victoires face au Real Madrid et à Lyon, Thomas Tuchel était redevenu le coach qu'il fallait au Paris Saint-Germain, les éloges étant nombreuses pour l'entraîneur allemand du club de la capitale. Mais la mascarade face à Reims qui s'est soldée par une défaite mercredi au Parc des Princes a remis Thomas Tuchel sur le feu des critiques. Et parmi ceux qui ont été très féroces contre l'actuel technicien du PSG, il faut compter avec Jean-Michel Larqué, lequel n'est pas sorti de sa retraite pour faire des cadeaux. Sur RMC, l'ancien joueur et entraîneur estime que le coach allemand est totalement à côté de la plaque dans la gestion de son groupe, et notamment des remplaçants.

Et au final, Jean-Michel Larqué annonce que cela coûte cher au Paris Saint-Germain. « Je le constate, Thomas Tuchel a perdu ses remplaçants. Il ne peut plus compter sur un certain nombre de joueurs lesquels sont déçus par lui, alors qu’ils voudraient sans doute faire davantage. Mais ils n’ont aucune envie de se bouger pour un tel coach. 47 ME pour Paredes ? Soit il y a une erreur au départ, soit il y a une erreur à l’arrivée, peut-être une mauvaise gestion. Tuchel a perdu Paredes, comme il a perdu Kurzawa. Paredes, il aurait fait un bon match contre Reims, son statut n’aurait pas changé. Et ça, il le sait. Comme tous les autres joueurs le savent », explique Capitaine Larqué.