PSG : Aouchiche change d’avis et fait pleurer l'ASSE

Dans : PSG.

Rarement, un joueur aussi peu expérimenté qu’Adil Aouchiche aura déchainé autant de passions en Ligue 1 à l’approche du mercato.

Très peu utilisé par Thomas Tuchel la saison dernière au PSG, le milieu offensif de 17 ans est pourtant courtisé par de nombreux clubs. Paris souhaite lui faire signer son premier contrat professionnel mais pour l’heure, ce n’est pas gagné. Car le joueur, bien que très attaché à son club formateur, souhaite disposer d’un minimum de temps de jeu la saison prochaine. C’est ce que Claude Puel était prêt à lui offrir à Saint-Etienne mais selon les informations obtenues par But, il y a désormais peu de chances que les Verts raflent la mise dans ce dossier très onéreux.

Le média dévoile qu’après avoir sérieusement considéré l’offre de Saint-Etienne, Adil Aouchiche a temporisé les choses en indiquant qu’il souhaitait encore prendre le temps de la réflexion pour son avenir. L’occasion pour le milieu offensif du PSG de faire monter les enchères et de réclamer, comme indiqué par ailleurs, une coquette prime à la signature s’élevant à 4 ME. Des exigences hors d’atteinte pour Saint-Etienne, clairement pas dans l’optique de lâcher ce genre de somme pour un joueur inexpérimenté de 17 ans lors du prochain mercato. Dès lors, Saint-Etienne ne devrait pas boucler le dossier Aouchiche, également courtisé par Rennes et Lille, qui jouissent de moyens financiers bien plus importants. A l’étranger, le Parisien a également une belle cote puisque la presse étrangère fait état cette semaine d’intérêts de la Fiorentina et d’un club allemand dont le nom n’a pas encore filtré. Les prétendants ne manquent donc pas pour Adil Aouchiche, qui donne toujours sa priorité au PSG mais qui pourrait bien se laisser tenter si un club allie projet sportif avec un temps de jeu important, et aspect financier avec le paiement de la prime à la signature réclamée.