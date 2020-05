PSG : 4 ME cash, Aouchiche met l’ASSE en panique !

Dans : PSG.

Du haut de ses 17 ans, Adil Aouchiche affole le marché des transferts, lui qui n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel en faveur du Paris Saint-Germain.

Jugé comme très prometteur par Thomas Tuchel et Leonardo, Adil Aouchiche est un joueur sur lequel le Paris SG compte pour l’avenir. Comme avec Tanguy Kouassi, le champion de France négocie la signature d’un premier contrat professionnel. Mais comme pour le défenseur courtisé par Leizpig, rien n’est simple en raison d’une concurrence importante imposée par des clubs d’ores et déjà prêts à promettre un rôle de titulaire aux pépites parisiennes dès la saison prochaine. Dans le dossier Aouchiche, c’est notamment le cas de l’AS Saint-Etienne, où le manager Claude Puel est tout simplement fan du profil du milieu offensif de 17 ans.

Mais à en croire les informations du journaliste sportif Macky Diong, les exigences financières assez folles de l’entourage d’Adil Aouchiche sont clairement un frein pour les Verts. « C’est toujours compliqué pour Adil Aouchiche. Puel espère encore l’enrôler mais le joueur fait monter les enchères face aux nombreux intérêts et demande 4 ME à la signature. En discussions avec le PSG, le temps de jeu promis par les Verts le fait toujours réfléchir » a indiqué l’ancien journaliste de L’Equipe et du Progrès, pour qui tout est encore possible dans l’épineux dossier Adil Aouchiche. En plus de l’ASSE et du PSG, Adil Aouchiche est également dans le viseur de la Fiorentina. C’est tout du moins ce que la Gazzetta dello Sport révélait pas plus tard que dimanche soir, indiquant que la Viola pourrait prochainement passer à l’offensive dans ce dossier. En France, le Stade Rennais et Lille observent également la situation d’Adil Aouchiche, mais ne sont pour l’instant pas passés à l’offensive.