PSG : Aouar et Dybala à Paris, un agent très original aide Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Comme chaque année, le Paris Saint-Germain sera sans aucun doute l’un des grands animateurs du mercato estival en Europe.

Et pour cause, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi tenteront de renforcer un effectif déjà très riche, que cela soit en quantité ou en qualité. Dans cette optique, des joueurs comme Houssem Aouar, Paulo Dybala ou encore Jadon Sancho ont d’ores et déjà été associés au Paris Saint-Germain. Des joueurs qui ont tous un point commun : ils sont en contact avec un certain DJ Snake, grande star de la musique à travers le monde et fan inconditionnel du Paris Saint-Germain. Sur l’antenne de RMC, le compositeur de « Lean On » a indiqué qu’il tentait de convaincre tous ces joueurs de signer à Paris, comme il l’a déjà fait par le passé avec un certain… Mauro Icardi.

« Souvent, les mecs me suivent sur Instagram, je les suis, et on discute. Même (Mauro) Icardi avant qu’il signe, je n’arrêtais pas de le saouler avec mes messages. (Paulo) Dybala pareil. Dybala, cet été, il voulait absolument venir au PSG. Cela ne s’est pas fait mais voilà... Moi, j’essaie toujours de faire le relou, d’utiliser mon 'statut' pour faire 'chier' les joueurs. Sans que personne ne m’envoie, attention. Je ne suis pas en mission payée par le PSG. C’est juste moi, en tant que fan, qui fait le relou. Même (Jadon) Sancho, je parle avec lui là, il est très bon. Après, on parle entre nous, ils aiment ma musique, moi j’aime le foot… Si je peux faire une petite piqûre sur le PSG, c’est cool ! Je travaille aussi (Houssem) Aouar » a lâché DJ Snake, conseiller très spécial de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi en période de mercato. Reste à voir si tous les joueurs cités par la star de la musique sont réellement dans le viseur du PSG dans l’optique du prochain mercato.