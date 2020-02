PSG : Sancho successeur de Mbappé au mercato, Neymar valide !

Dans : PSG.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions.

Un choc attendu depuis plusieurs semaines par le PSG, qui va se frotter à des attaquants redoutables au Signal Iduna Park à 21 heures. On pense bien évidemment à Erling Haaland, mais pas seulement. Dans les rangs du Borussia Dortmund, un certain Jadon Sancho représente également une grande menace pour la défense parisienne, tant l’international anglais se montre décisif depuis le début de la saison avec des statistiques à couper le souffle (16 buts et 17 passes décisives en 30 matchs).

Au micro de Sky Sports, Neymar n’a d’ailleurs pas tari d’éloges au sujet de Jadon Sancho, louant ses nombreuses qualités. « Ce sera sans aucun doute un grand match pour ceux qui aiment le football. Nous sommes deux équipes qui aimons attaquer. Le Borussia a des joueurs qui peuvent faire la différence. Jadon est un joueur que j'aime regarder jouer, c'est un grand joueur plein de qualités. Dortmund a beaucoup de bons joueurs. Mais ils en ont un spécial et nouveau avec Sancho. On sait tous à quel point ce sera difficile pour nous à Dortmund. On espère jouer un bon match pour ramener un bon résultat à Paris » a indiqué le n°10 du Paris Saint-Germain.

Et selon les informations obtenues par Don Balon, les propos de Neymar au sujet de Jadon Sancho sont loin d’être anodins. En effet, le média indique que l’attaquant anglais du Borussia Dortmund serait la cible privilégiée du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Pourtant, Jadon Sancho et Kylian Mbappé ont des profils bien différents puisque le premier cité est clairement un ailier, excellent passeur et capable d'évoluer tel un meneur de jeu quand le second est davantage destiné à poursuivre sa carrière au poste d’avant-centre. Qu’importe, le PSG et Neymar apprécient grandement son profil dans l’optique du prochain mercato estival…