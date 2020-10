PSG : Aouar à Paris, Leonardo lâche la phrase qui change tout !

Dans : PSG, OL.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne masque pas son intérêt pour Houssem Aouar, mais Leonardo reste très prudent au sujet du joueur de Lyon.

Depuis des semaines, on évoquait un intérêt supposé du Paris Saint-Germain pour Houssem Aouar, et cela s’intensifiait ces derniers jours, un possible transfert avec un prêt pendant une saison à Lyon était même évoqué. Mais vendredi soir, en marge du match de Ligue 1 entre le PSG et le SCO Angers, au Parc des Princes, Leonardo a été interrogé sur l’intérêt du club de la capitale pour le joueur de l’Olympique Lyonnais. Et le directeur sportif parisien n’a pas tourné autour du pot, avouant qu’effectivement il y avait un intérêt très fort du Paris Saint-Germain pour Houssem Aouar mais que forcément le récent finaliste de la Ligue des champions n’était pas le seul à s’intéresser à l’international tricolore de l’OL

Restant prudent, Leonardo a quand même mis un petit coup de pression dans ce dossier. « Aouar, ça te fait un peu rêver. Mais peut-être que ce n’est pas le moment, ce n’est pas facile maintenant c’est un peu compliqué. S'il intéresse le PSG ? Je pense qu’Aouar intéresse beaucoup de clubs », explique le dirigeant parisien, qui ne repousse donc pas la possibilité d'un accord avec l'Olympique Lyonnais pour Houssem Aouar, un joueur que le Brésilien apprécie visiblement énormément. Reste à éventuellement ficeler tout cela, le Paris Saint-Germain ayant très rarement l'occasion de signer des deals avec des clubs de Ligue 1 au mercato, ce qui lui a souvent été reproché. Surtout que depuis 24 heures l'ombre du Real Madrid plane au-dessus d'Houssem Aouar.