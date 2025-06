PSG ‍: Anne Hidalgo accuse Nasser Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier du Parc des Princes empoisonne la relation entre la mairie de Paris et les champions d'Europe. Lors du Conseil de Paris, qui se tenait ce mercredi, Anne Hidalgo a de nouveau ciblé Nasser Al-Khelaif qu'elle accuse d'avoir fait une offre à la limite de la loi.

Tandis que le président du PSG doit encore avoir des étoiles dans les yeux après le scénario de rêve vécu samedi soir en finale de la Ligue des champions à Munich, la machine politique est en route du côté de la capitale. A un an des élections, le dossier du Parc des Princes est forcément revenu à la surface, le Paris Saint-Germain refusant toujours de signer un bail avec la municipalité, estimant qu'il lui fallait son propre stade, quitte à quitter l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud. On l'a vu samedi et dimanche, le Parc des Princes est un formidable stade, mais des dizaines de milliers de supporters n'ont pas réussi à avoir des tickets, tandis que la liste d'attente pour s'abonner est désormais colossale. Mise volontairement à l'écart de la finale contre l'Inter, Anne Hidalgo a profité d'une réunion programmée ce mercredi pour taper sur la tête de Nasser Al-Khelaifi

La mairie scandalisée par l'offre du PSG

Reconnaissant que le dialogue avec le Paris Saint-Germain était inexistant depuis 2023, la maire socialiste de Paris a tenu à rappeler que le PSG lui avait fait une offre et qu'elle avait été scandalisée par la proposition de Nasser Al-Khelaifi. Pour Anne Hidalgo, accepter l'offre parisienne aurait pu lui valoir des soucis avec la justice. « Le Parc des Princes ne m’appartient pas. Il appartient aux Parisiens et nous avons décidé ici qu’il ne serait pas à vendre, encore moins quand on nous propose 38 millions d'euros. Ça s’appelle de la spoliation et je ne suis pas là pour spolier les Parisiens. 38 millions d'euros, c’était se mettre dans une situation d’infraction à la loi si j’avais dit que nous pouvions vendre à cette somme-là. Je n’en veux à personne, mais à un moment, il faut être respectueux des règles de la République, des lois et de la question des conflits d’intérêts », a lancé Anne Hidalgo.

Le Parc des Princes vendu au PSG en 2026 ? https://t.co/wDCbYPx3q8 — Foot01.com (@Foot01_com) May 31, 2025

Pour la maire de Paris, Nasser Al-Khelaifi devrait se pencher une nouvelle fois ce qu'elle lui propose, à savoir un bail très longue durée qui permettrait au PSG d'engager des travaux et de rester au Parc des Princes. Car Anne Hidalgo en convient, même si elle n'a pas été conviée aux festivités organisées ce week-end, le Parc des Princes est la vraie maison du Paris Saint-Germain. Ce que ne sera pas un stade de 90.000 places à Massy ou ailleurs.