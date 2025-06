Pas invitée par le PSG, Anne Hidalgo se venge

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Absente lors de la finale de la Ligue des champions à Munich, Anne Hidalgo n'était pas non plus au Parc des Princes samedi et dimanche. La maire de Paris s'en moque, elle ne cèdera pas à Nasser Al-Khelaifi.

Le Paris Saint-Germain a ostensiblement décidé de ne pas inviter Anne Hidalgo à la finale de la Ligue des champions contre l'Inter, le président qatari en voulant terriblement à la maire socialiste de Paris de ne pas vouloir vendre le Parc des Princes au PSG afin d'y faire les travaux nécessaires. Tandis que Rachida Dati, probablement candidate à la mairie en 2026, a dit et répété que la cession du stade emblématique de la Porte de Saint-Cloud au PSG était une priorité, Anne Hidalgo n'a pas tardé à faire savoir que malgré ce forcing, et sa brouille totale avec Nasser Al-Khelaifi et la plupart des supporters du PSG, elle n'avait pas du tout l'intention de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Même si les champions d'Europe envisagent de partir en région parisienne, l'élue socialiste reste droit dans ses bottes et assume son choix de déplaire aux responsables du club de la capitale.

Anne Hidalgo ne cèdera pas au PSG

Le PSG reste au Parc des Princes, c'est décidé ! https://t.co/et37ESFVUQ — Foot01.com (@Foot01_com) June 2, 2025

Suite à ce week-end de fête à Paris avec le sacre du PSG, dont elle a été totalement mise à l'écart, la maire de la capitale s'est confiée à l'Agence France Presse et a martelé son message. « Notre porte est toujours ouverte pour un agrandissement du Parc des princes dont la ville de Paris est propriétaire. Vendre non mais agrandir, oui, mais je souhaite que le PSG continue d'évoluer au Parc des Princes (...) Le match samedi soir a montré une fois de plus l’attachement de toute une ville pour le Parc et la magie qui y opère lors des grands matchs même avec une diffusion sur grand écran », a confié Anne Hidalgo.

Autrement dit, l'intransigeance est totale et le choix pour Nasser Al-Khelaifi est très clair. Soit il patiente un an en espérant que l'actuelle majorité soit battue aux élections municipales, soit il confirme le départ du Parc des Princes et se lance dans la construction d'un stade de 90.000 places. A chacun de prendre ses responsabilités, et pour la petite histoire, Anne Hidalgo a prévu de très prochainement organiser une réception des joueurs du PSG et du staff à l'hôtel de ville pour remettre la médaille de la ville.