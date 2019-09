PSG : Ancien flop, ce Parisien est devenu un énorme top !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Il y a un an, les critiques s’abattaient sur le Paris Saint-Germain après un mercato estival globalement décevant.

Des joueurs comme Kehrer ou Choupo-Moting débarquaient dans la capitale et forcément, cela ne faisait pas vraiment rêver les supporters. Une autre arrivée était accueillie avec scepticisme, celle du latéral gauche espagnol Juan Bernat. Un an plus tard, l’ex-défenseur du Bayern Munich s’est imposé comme un maillon fort du Paris Saint-Germain. Elément indiscutable du onze de départ de Thomas Tuchel, il a notamment reçu les éloges d’un certain Carlo Ancelotti…

« Il est l’un des meilleurs latéraux gauche d’Europe du moment. Il est vraiment très bon avec le ballon, techniquement fantastique. Et sans le ballon, il est intelligent dans ses déplacements, son positionnement. C‘est par ailleurs une personne admirable, très humble et très pro. Au Bayern, avec moi, il n’a pas joué beaucoup c’est vrai, parce qu’il y avait David Alaba. Mais, au bout du compte, vu ce qui s’est passé pour moi, il aurait pu jouer davantage » a exprimé dans L'Equipe, avec une pointe de regret, Carlo Ancelotti, qui a côtoyé Juan Bernat au Bayern Munich, et qui garde un excellent souvenir du défenseur gauche qui fait désormais les beaux jours du Paris Saint-Germain.