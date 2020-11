PSG : Ancelotti n°1 à Paris, lui-même est mal à l’aise

Dans : PSG.

Il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain célébrait ses 50 ans et à cette occasion, plusieurs sondages ont été organisés auprès des sympathisants du club francilien.

Les journalistes et les supporters du PSG ont été invités à voter pour l’équipe-type de l’histoire du club, le meilleur joueur ainsi que le meilleur entraîneur. Et à la surprise, c’est Carlo Ancelotti qui a raflé la mise, malgré un passage express sur le banc du Paris Saint-Germain (décembre 2011-juin 2013). Le résultat de ce vote n’avait pas manqué de surprendre les observateurs ainsi que les plus fervents et anciens supporters du club de la capitale. Interrogé par France Football, l’actuel entraîneur d’Everton n’a pas caché qu’il avait lui-même été surpris par l’issue de ce vote, en apprenant qu’il avait été retenu comme le coach historique du Paris Saint-Germain devant un entraîneur comme Luis Fernandez.

« D’abord, j’ai été surpris car je n’ai pas passé énormément de temps à Paris. C’est un grand honneur de savoir que j’ai laissé cette trace dans le cœur des gens. Très honnêtement, c’était une période formidable. La seconde saison, on a gagné le titre et été éliminé par le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions sans avoir perdu. Mais j’ai été surpris d’être choisi parmi d’autres qui ont beaucoup apporté au club comme Laurent Blanc, Thomas Tuchel, Artur Jorge, Luis Fernandez… » a commenté l’entraîneur italien, toujours très classe et qui resterait bien évidemment dans les mémoires à Paris. Mais de là à être élu plus grand coach de l’histoire du PSG, il y avait sans doute un pas même si le sondage réalisé par le service de communications du Paris Saint-Germain doit être respecté.